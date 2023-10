BANGKOK: Gewitter und starke Regenfälle werden am Freitag (6. Oktober 2023) mehrere Gebiete treffen, wobei für 53 Provinzen, einschließlich des Großraums Bangkok, eine 70- bis 80-prozentige Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt werden, was zu Sturzfluten führen kann.

Das Wetter wird von einem Monsuntrog beeinflusst, der durch die unteren nördlichen, zentralen und nordöstlichen Regionen Thailands zieht, in Kombination mit einem Tiefdruckgebiet, das die obere Zentralebene abdeckt. Währenddessen herrscht über dem Golf von Thailand, der südlichen Region und der Andamanensee weiterhin der Südwestmonsun.

Der Taifun Koguma hat sich inzwischen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h in seinem Zentrum in den südlichen Teil des Südchinesischen Meeres bewegt. Der Taifun bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 Stundenkilometern in Richtung Westen und wird voraussichtlich zwischen Freitag und Sonntag (6.–8. Oktober 2023) die südöstliche Küste Chinas erreichen, bevor er sich allmählich abschwächt. Es wird nicht erwartet, dass dieser Taifun direkte Auswirkungen auf die Wetterbedingungen in Thailand haben wird.