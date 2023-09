Foto: The Nation

BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat eine Warnung vor starkem Regen in einigen Teilen der nördlichen, nordöstlichen, zentralen, östlichen und südöstlichen Regionen Thailands herausgegeben, wobei für den Großraum Bangkok am Dienstag (5. September 2023) eine Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent besteht.

Der Regen wird durch einen starken Monsuntrog verursacht, der die nördlichen und nordöstlichen Regionen betrifft und mit einem Tiefdruckgebiet über dem Golf von Tonkin und dem Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand zusammentrifft.

Den Menschen in den betroffenen Gebieten wird geraten, sich vor möglichen schweren und sich häufenden Regenfällen in Acht zu nehmen, die zu Sturzfluten und Erdrutschen führen können, insbesondere in hügeligen und niedrig gelegenen Gebieten.

In der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand werden starke Winde und hohe Wellen erwartet, mit Seegang von 2 bis 3 Metern und höher in Gebieten mit Gewittern. Kleine Boote in diesen Gebieten sollten Vorsicht walten lassen.