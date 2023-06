BANGKOK: Das thailändische National Water Command Centre hat die Bewohner von 22 Bezirken in neun Provinzen, die in tief gelegenen Gebieten, am Fuße von Bergen und in der Nähe von Flüssen leben, darauf hingewiesen, dass sie sich auf Sturzfluten, überlaufende Wasserwege und Schlammlawinen einstellen müssen, da in den nächsten drei Tagen starke Regenfälle erwartet werden.

Die 22 Bezirke, die voraussichtlich betroffen sein werden, sind:

Tha Song Yang, Mae Ramat und Umphang in Tak

Omkoi in Chiang Mai

Khlung, Tha Mai, Khao Kitchakut, Mueang, Makham, Kaeng Hang Maeo und Pong Nam Ron in Chanthaburi

Prachantakham, Na Di und Kabin Buri in Prachin Buri

Bo Rai, Koh Chang und Khao Saming in Trat

Khao Chamao und Klaeng in Rayong

Pak Phli in Nakhon Nayok

Si Racha in Chonburi

Thong Pha Phum in Kanchanaburi

Nach der Wettervorhersage des Meteorologischen Amtes vom Mittwoch (14. Juni 2023) sind im ganzen Land, vor allem aber im Westen, Gewitter zu erwarten, und im Norden, Nordosten und Osten sind vereinzelte starke Regenfälle möglich.

Dies ist auf einen mäßigen Südwestmonsun zurückzuführen, der über der Andamanensee, dem Süden und dem Golf von Thailand herrscht. Derweil liegt der Monsuntrog über dem äußersten Norden und Laos und trifft auf eine Tiefdruckzelle über Nordvietnam.

Über der Andamanensee und dem Golf von Thailand herrschen mäßige Winde, und der Seegang in der südlichen Andamanensee und im nördlichen Teil des Golfs betragen bis zu zwei Meter.