BANGKOK: Starke bis sehr starke Regenfälle wurden vom Meteorologischen Amt für die meisten Teile Thailands bis Donnerstag (3. August 2023) vorhergesagt. Die Ursache liegt in einem Monsuntrog, der über dem oberen Norden Thailands und dem oberen Laos liegt, in Kombination mit einer Tiefdruckzelle über dem oberen Vietnam.

Gleichzeitig herrscht über der Andamanensee und dem Golf von Thailand ein ziemlich starker Südwestmonsun, wie das Meteorologische Amt berichtet.

In einer Wetterwarnung, die am Montag (31. Juli 2023) herausgegeben wurde, erklärte das das Meteorologische Amt, dass diese Wetterbedingungen in den meisten Teilen des Landes zu anhaltenden Regenfällen führen werden. Es besteht die Möglichkeit von vereinzelten schweren bis sehr schweren Regenfällen in bestimmten Gebieten im Norden, Nordosten, in der Zentralregion, im Osten und im Süden.

Zusätzlich werden die Wellen in der oberen Andamanensee und im oberen Golf voraussichtlich eine Höhe von 2 bis 3 Metern erreichen, bei Stürmen sogar bis zu 3 Metern.

Das Ministerium warnte vor den schweren Bedingungen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, insbesondere an den Ausläufern in der Nähe von Wasserstraßen und in tiefergelegenen Gebieten. Während der Sturmsituationen sollte besondere Vorsicht walten, und kleine Boote in der oberen Andamanensee und im oberen Golf sollten bis zum 3. August die Häfen nicht verlassen, so die Empfehlung.

Foto: The Nation

Laut einer Nachrichtenquelle mussten die Behörden in den frühen Morgenstunden des Montags mehr als 800 Bewohner des Dorfes Tinoko in der Provinz Tak aufgrund von Sturzfluten evakuieren.

Die Rettungskräfte der Nithi-Phet-Kasem-Stiftung und die Provinzbeamten kämpften gegen die Zeit, um die Dorfbewohner und ihr Eigentum aus dem Dorf in der Provinz Tha Song Yang zu evakuieren, nachdem das Hochwasser nach heftigen Regenfällen bis zu einem Meter angestiegen war.

Die Dorfbewohner wurden in einen Schutzraum des 35. paramilitärischen Regiments im Unterbezirk Mae Usu gebracht. Es gibt bisher keine Berichte über Verletzte oder Todesopfer.

Die steigenden Wasserstände führten auch dazu, dass der Eingang der Mae-Usu-Höhle, einer berühmten Touristenattraktion in Tak, überflutet wurde, was zu Unterbrechungen des Verkehrs zur Attraktion und dem nahe gelegenen Dorf Kho Lu führte.