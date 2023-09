Regenzeit in Thailand. Foto: Banana Republic/Adobe Stock

BANGKOK: Das Meteorologische Amt Thailands sagte am Sonntag (10. September 2023) für 42 Provinzen starke Regenfälle und für Bangkok eine 60- bis 70-prozentige Regenwahrscheinlichkeit voraus.

Die Regenfälle werden durch ein Monsuntief verursacht, das über den Norden und Nordosten zieht. Der Osten wird am stärksten betroffen sein, und es besteht die Gefahr von Überschwemmungen in der Region, so die Behörde. Den Bewohnern der Region wird geraten, sich auf Sturzfluten und schnell fließende Flüsse und Bäche einzustellen.

Der Monsuntrog wird sich in den nächsten 24 Stunden auf den südlichen Teil der Andamanensee und den Golf von Thailand zubewegen und in allen Regionen verstärkte Niederschläge bringen.

Menschen, die in hügeligen und niedrig gelegenen Regionen leben, sollten sich vor möglichen Sturzfluten in Acht nehmen.

In der Andamanensee und im oberen Teil des Golfs von Thailand könnte der Seegang während der Gewitter mehr als zwei Meter betragen, warnten die Meteorologen und riefen die Schiffsführer zur Vorsicht auf.