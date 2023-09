BANGKOK: Das Meteorologische Amt Thailands sagt am Mittwoch (27. September 2023) für 61 Provinzen, einschließlich dem Großraum Bangkok, starke bis sehr starke Regenfälle voraus.

Ein Tiefdruckgebiet beherrscht die nordöstliche Region und wird von einem aktiven Monsuntrog begleitet, der über Oberthailand zieht. In der Zwischenzeit ist der Südwestmonsun relativ stark und bedeckt die Andamanensee, die untere Zentralregion, die Ostregion, die Südregion und den Golf von Thailand. Diese Wetterlage wird landesweit starke bis sehr starke Regenfälle bringen.

Den Bewohnern der betroffenen Gebiete wird geraten, sich vor möglichen Sturzfluten in Acht zu nehmen, insbesondere in hügeligen und niedrig gelegenen Gebieten.

Was die Seebedingungen betrifft, so herrschen in der Andamanensee und im Golf von Thailand stärkere Winde, die den Seegang in der oberen Andamanensee auf 2 bis 3 Meter und bei Gewittern noch höher ansteigen lassen.

Kleinen Schiffen in diesem Gebiet wird zur Vorsicht geraten. In der unteren Andamanensee und im oberen Golf von Thailand beträgt der Seegang etwa 2 Meter, in Gebieten mit Gewittern auch höher.