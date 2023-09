Starke Regenfälle am Donnerstag und Freitag

BANGKOK: Für Donnerstag und Freitag (28.–29. September 2023) werden für den Norden, den Nordosten, die Zentralebene einschließlich dem Großraum Bangkok, den Osten und den Süden Thailands vereinzelte starke Regenfälle vorhergesagt, warnte das Meteorologische Amt heute.

Diese Bedingungen werden durch die sich abschwächende aktive Tiefdruckzelle über dem westlichen Teil des Nordens und den Monsuntrog, der über Oberthailand liegt, hervorgerufen, so das Meteorologische Amt.

Die schweren Bedingungen können zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen, vor allem an den Ausläufern der Berge in der Nähe von Wasserstraßen und im Tiefland. Autofahrer sollten mit Vorsicht fahren.

In der Zwischenzeit wird der relativ starke Südwestwind, der über der Andamanensee, dem Süden und dem Golf von Thailand herrscht, dazu führen, dass der Seegang auf etwa 2 Meter und mehr ansteigt. In der oberen Andamanensee könnten bei Gewitterschauern Wellen von über 3 Meter Höhe auftreten. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht navigieren und sich von Stürmen fernhalten. Kleine Boote in der oberen Andamanensee sollten in den Häfen bleiben, riet das Ministerium.

Die betroffenen Gebiete sind wie folgt:

Donnerstag

Norden: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao, Phrae, Uttaradit, Sukhothai, Tak, Kamphaeng Phet, Phichit, Phitsanulok und Phetchabun.

Nordosten: Loei, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Udon Thani, Chaiyaphum, Khon Kaen und Nakhon Ratchasima.

Zentralebene: Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Singburi, Ang Thong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Kanchanaburi, Suphanburi, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Samut Sakhon und der Großraum Bangkok.

Osten: Nakhon Nayok, Prachinburi, Sa Kaeo, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat.

Süden: Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Ranong und Phang-nga.

Freitag