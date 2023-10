Foto: The Nation

BANGKOK: Starke Regenfälle werden am Dienstag (10. Oktober 2023) den größten Teil Thailands treffen, mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 60 bis 80 Prozent in den unteren nördlichen, zentralen und östlichen Regionen. Außerdem wird mit starken Winden gerechnet, insbesondere in den nördlichen und zentralen Regionen.

Diese Wetterlage ist auf ein von China kommendes mittleres Drucksystem zurückzuführen, das sich über den nordöstlichen und östlichen Teil Thailands sowie über das Südchinesische Meer erstreckt. In der Zwischenzeit herrscht über der südlichen Region und dem Golf von Thailand weiterhin der Südwestmonsun.

Es wird erwartet, dass der Seegang in der Andamanensee und im Golf von Thailand 1 bis 2 Meter erreichen kann, bei Gewittern auch mehr. Kleinen Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu navigieren.

Der Taifun Koinu, der sich vor der südlichen Küste Chinas befindet, hat sich zu einem Tiefdruckgebiet abgeschwächt und wird voraussichtlich keine direkten Auswirkungen auf die Wetterbedingungen in Thailand haben.