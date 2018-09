Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.18

BANGKOK: Das Board of Investment (BoI) hat die Investitionspläne der beiden Autobauer Nissan und Honda gebilligt, künftig Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Batterien herzustellen. Nissan wird 10,96 Milliarden Baht bereitstellen, bei Honda sind es 5,82 Milliarden Baht.

Nissan will in seinem Werk im Bezirk Bang Sao Thong der Provinz Samut Prakan Hybridautos auf Basis seiner ePower-Technologie sowie Batterien produzieren, während Honda in seinen Fabriken in Ayutthaya und Prachin Buri ebenfalls Hybridautos samt passender Akkus fertigen will. Als erstes E-Auto soll der Accord als Hybridfahrzeug gebaut werden. Das BoI hat in Thailand alle größeren Inves­titionen zu genehmigen und gewährt steuerliche Privilegien.