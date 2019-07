Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

SEATTLE (dpa) - Die weltgrößte Café-Kette Starbucks hat im vergangenen Quartal dank guter Geschäfte in China und im US-Heimatmarkt deutlich mehr verdient.

In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der Betriebsgewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um acht Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte. Die Erlöse nahmen um 8,1 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf Starbucks klar die Markterwartungen. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um rund sechs Prozent. Starbucks habe im abgelaufenen Quartal eine starke Leistung abgeliefert und gezeigt, dass die Wachstumsstrategie aufgehe, freute sich Konzernchef Kevin Johnson.