Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Starbucks Cafés werden ab Montag, 6. Januar, landesweit nur noch Papierstrohhalme ausgeben.



So soll der Verbrauch von Einwegartikeln aus Kunststoff reduziert und das globale Ziel von Starbucks, Kunststoffstrohhalme zu eliminieren, im Jahr 2020 erreicht werden. Zudem werden die Kunden aufgefordert, persönliche Tassen zu verwenden. Bis zum 19. Februar erhalten Kunden, die ihre eigene Tasse mitbringen, jeden Mittwoch einen Rabatt von 20 Baht.

Die neuen Papierstrohhalme sind biologisch abbaubar und werden aus Papier hergestellt, das vom Forest Stewardship Council (FSC), einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Deutschland, zertifiziert wurde. FSC fördert eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder weltweit. Die Trinkhalme sind sowohl in Standard- als auch in Großformaten für Getränke mit Gelee und verschiedenen Belägen erhältlich.