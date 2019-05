Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Mit einer Investition von 30 Millionen Baht für 100.000 Bäume will die Stadtverwaltung in diesem Jahr die Grünflächen erweitern.

Nach Angaben des stellvertretenden ständigen Sekretärs der Verwaltung, Wiparat Chaiyanukij, sollen die Bäume in zwei Phasen gepflanzt werden. 50.000 Bäume kosten 5 Millionen Baht und sind für die öffentlichen Parks und an staatlichen Büros vorgesehen. Die zweite Gruppe von 50.000 Bäumen für 25 Millionen Baht sollen von 50 Bezirksbüros auf Grundstücken privater Organisationen, an Tempeln und Schulen sowie entlang der Küste von Bang Khun Thien gepflanzt werden.

Derzeit verfügt Bangkok City über 20.000 Rai (3.200 Hektar) Grünfläche mit einem Verhältnis von 6,2 Quadratmetern pro Kopf der Bevölkerung, weit unter dem von der Weltgesundheitsorganisation errechneten weltweiten Durchschnitt von 9 Quadratmetern pro Kopf. Die Stadtverwaltung will weitere Flächen in Grünanlagen umwidmen und somit die Zahl der öffentlichen Parks von derzeit 35 erhöhen.