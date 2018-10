Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

BANGKOK: Die Stadtverwaltung wird an diesem Freitag damit beginnen, 1.170 größere Werbetafeln, einschließlich LCD-Bildschirme, zu demontieren, nachdem das Unternehmen, das die Genehmigung zur Installation erhalten hatte, seine Gebühren nicht bezahlt hat.

Bangkoks Vizegouverneur Sakonthi Patthiyakul sagte, die Verwaltung habe den Vertrag mit der Firma PSF annulliert, nachdem diese es versäumt habe, dem Rathaus mehr als 200 Millionen Baht an Billboard-Steuern zu zahlen. Die 1.170 Werbetafeln befinden sich in 50 Bezirken an Straßenrändern und Kreuzungen. Die Stadtverwaltung hat eine Anwaltskanzlei beauftragt, Schadensersatz von PSF wegen Vertragsbruchs zu verlangen. In den vergangenen fünf Monaten hatten Mitarbeiter der Stadt bereits mehr als 50.000 Werbetafeln, meist Immobilienwerbung, nach Ablauf ihrer Verträge demontiert. Zu öffentliche Telefonzellen, die nicht mehr funktionstüchtig und größtenteils verlassen sind, sagte Sakonthi, dass sie ebenfalls abgerissen würden. Viele seien von Obdachlosen als Unterkünfte benutzt worden.