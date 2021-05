Covid-19-Impfung in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) hat sich zum Ziel gesetzt, bis Dezember etwa 70 Prozent der Einwohner Bangkoks im Alter ab 18 Jahren zu impfen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Gouverneur Aswin Kwanmuang kündigte an, die Impfungen würden in den von der Stadt betriebenen Krankenhäusern sowie in den von der thailändischen Handelskammer bestimmten Kaufhäusern erfolgen. Zwischen Juni und Dezember sollen 10 Millionen Impfdosen ausgeliefert werden, das entspricht 40.000 bis 50.000 Impfungen pro Tag. Die Bevölkerung muss sich über das @MorPhrom Line-Konto für die Impfung registrieren lassen.