Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.21

BANGKOK: Aus den beiden Siegerentwürfen des öffentlichen Wettbewerbs für Bushaltestellen will die Stadtverwaltung Prototypen entwickeln. Mit dem neuen Design sollen 3.000 alte Bushaltestellen in der Hauptstadt ersetzt werden.

Die Stadt und die May Day Group hatten den Wettbewerb mit dem Titel „Belonging to Bangkok" im November 2020 gestartet, um die Menschen zu ermutigen, sich mit Ideen an dem Wettbewerb zu beteiligen, um das Bild von Bushaltestellen an den Straßen zu verändern.

Der mit 200.000 Baht dotierte Preis für das Team der Öffentlichkeit ging an Natthan Sathiansakphong, Thanaphat Petchdi und Sukhum Saetiao. Der mit 80.000 Baht dotierte Preis für das Studententeam erhielten die Architekturstudenten Sirinda Limsong, Phachara Kangsadarnphiphop, Weth Manochurehakun und Supawit Sripongpankul von der Chulalongkorn-Universität. Ihre Arbeit gewann auch den mit 10.000 Baht dotierten Publikumspreis.