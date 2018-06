Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

Designentwurf der geplanten Promenade am Chao-Phraya-Fluss. Foto: The Nation

BANGKOK: In der City Hall wird weiter der Plan einer Promenade entlang des Flusses Chao Phraya verfolgt, obwohl sich die Regierung im April gegen das umstrittene Projekt ausgesprochen hat, wollen Gegner der Promenade wissen.

Yossapon Boonsom, Mitbegründer von „Friends of the River“, glaubt, die Stadt wolle den ursprünglichen Plan mit dem Bau von mindestens Teilen der Promenade fortsetzen, so mit dem ersten und dritten Bauabschnitt. Der Plan bezieht sich auf Teile der Promenade von der Rama-VII-Brücke bis zum Dusit-Viertel und von der Brücke zum Bang-Phlat-Kanal. Ausgeklammert werden soll das historische Rattanakosin-Gebiet. Am 11. April hatte der Präsident des Verbandes siamesischer Architekten erklärt, das Regierungskomitee - angeführt von Junta-Stellvertreter General Prawit Wongsuwan - habe beschlossen, die Flussufer entlang des Rattanakosin-Gebiets von der Sanierung freizustellen. Der Gesamtplan würde neu bewertet werden, um die Flussufer Punkt für Punkt und nicht durch einen langen Fußweg zu verbessern. Fast zwei Monate später, so Yossapon, habe die Regierung ihre Entscheidung noch nicht formell getroffen.