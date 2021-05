BANGKOK: Nach weiteren Covid-19-Fällen auf zwei Baustellen wollen Gesundheitsbehörden bis zum 28. Mai insgesamt 8.000 Arbeiter im Bezirk Huai Khwang mit mobilen Einheiten im Watthanatham-Markt an der Watthanatham Road auf das Virus testen.

Der Bezirk hat eine aktive Kampagne zur Fallfindung auf 25 Baustellen gestartet, nachdem eine Häufung von 16 Infektionen auf einer Baustelle der Firma Italian-Thai Development an der Phetchaburi Road gemeldet wurde. Die Baustelle wurde bis Freitag geschlossen. Beamte überwachen zudem eine Baustelle der Siamese Rama IX Ltd. an der Rama IX Soi 13 im Unterbezirk Bang Kapi, nachdem vier Infektionen an Essensständen in der Nähe des Arbeitercamps festgestellt wurden.