Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.19

PATTAYA: Die getrennte Müllabfuhr an den Stränden von Pattaya und Jomtien wird zunehmend von ausländischen Touristen und Thais angenommen.

Anfang März ließ die Stadtverwaltung an den Stränden gelbe und blaue Mülleimer aufstellen. Gelb für Abfall, der recycelt werden soll, und Blau für Abfall, der zur Deponie gebracht werden muss. Laut dem stellvertretenden Bürgermeister Manote Nongyai war der Versuch erfolgreich. Inzwischen gibt es auch an den örtlichen Schulen Kampagnen, den anfallenden Müll getrennt in Abfallbehältern zu entsorgen. Und ab 1. Oktober sollen die Haushalte folgen. Sie bekommen Säcke mit unterschiedlichen Farben, die dann gefüllt in den Mülltonnen landen. Jeden Tag transportieren 37 Fahrzeuge im Stadtgebiet rund 480 Tonnen Müll, der überwiegend auf einer Deponie in Rayong landet.