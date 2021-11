PATTAYA: Nachdem sich in sozialen Netzwerken Gerüchte breitmachten, dass das diesjährige Loy-Krathong-Festival am Pattaya Beach nicht durchgeführt wird, bestätigte die Stadtverwaltung Pattaya als Organisatorin der Großveranstaltung am Mittwoch die Durchführung des Festivals und stellte auch gleich das diesjährige Programm vor.

Nach Aussage der Stadtverwaltung Pattaya soll mit dem Loy-Krathong-Festival am Pattaya Beach in Pattaya Klang der Kutlturtourismus mit traditionellen Thai-Darbietungen und das Schwimmenlassen von Krathongs aus umweltfreundlichen Materialien angekurbelt werden.

Alle Veranstaltungen finden am Central Pattaya Beach an der Beach Road statt, nahe der Einmündung der Pattaya Klang Road in die Pattaya Beach Road.

Programm Pattaya Loy Krathong Festival 2021

08.30 bis 16.30 Uhr: Bastelwettbewerb um das schönste Krathong aus natürlichen Materialien

17.30 Uhr: Bekanntgabe und Ehrung der Sieger des Krathong-Bastelwettbewerbs

18.00 Uhr: Traditionelle Thai-Aufführungen

18.30 Uhr: Offizielle Eröffnung des „Pattaya Loy Krathong Festivals“

19.00 Uhr: Traditionelle Thai-Aufführungen

20.00 Uhr: Konzert der thailändischen Band „Sea Dog“

22.00 Uhr bis Mitternacht: Konzert der thailändischen Sängerin „Lula“, die als Thailands „Bossa Quen“ bekannt ist.

Die Teilnehmer des Festes werden gebeten, traditionelle thailändische Kostüme zu tragen. Es gilt die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und die Einhaltung der Regeln zur sozialen Distanz. Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, nur vollständig gegen Covid-19 geimpften Personen Einlass in den Konzertbereich zu gewähren (Anm. d. Red.: Impfnachweis nicht vergessen!).

Weitere Informationen erhält man im Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337 (24 Stunden).