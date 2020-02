Von: Björn Jahner | 02.02.20

PATTAYA: Da die jahrelangen Bemühungen der Stadt Pattaya bisher ohne Erfolg blieben, das illegale Entsorgen von Müll zu unterbinden, insbesondere großer Gegenstände oder Bauschutt, ergreift sie nun eine Maßnahme, die die Verzweiflung der Behörden auf den Punkt bringt:

Alle bisher geltenden Beschränkungen für Hausmüll sind ab sofort aufgehoben! Das bedeutet: Egal ob alte Möbel, Äste, Bauschutt oder Industrieabfälle – alles darf in städtischen Mülltonnen entsorgt werden, die regelmäßig geleert werden. Pattayas stellvertretender Bürgermeister Manote Nongyai kündigte gleichzeitig an, noch härter gegen Umweltsünder vorzugehen, die weiterhin Abfälle illegal entsorgen. Um das Müllaufkommen dennoch zu verringern, habe die Stadt Pattaya gemäß Khun Manote damit begonnen, kostenlose Kompostboxen an die Bevölkerung zu verteilen, in denen sie organische Abfälle in Dünger verwandeln kann.