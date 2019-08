Stadt fängt den Müll mit Netzen auf

BANGKOK: Mit Netzen fängt die Stadtverwaltung Müll auf, bevor der Abfall über Flüsse ins Meer gelangt.

Die Stadt hat laut Gouverneur Aswin Kwanmuang ähnliche Modelle in der Provinz Rayong und Australien untersucht, um den Müllberg in der Hauptstadt wirksamer zu bekämpfen. Da Bangkok eine große Stadt mit einer großen Menge Abfall sei, würden Kräne benötigt, um die mit durchnässtem und schwerem Müll gefüllten Entwässerungsnetze zu heben. An einigen für Fahrzeuge unpassierbaren Stellen an Kanälen müssten Arbeitskräfte eingesetzt werden zum Entleeren und Wiedereinsetzen der Netze, erläuterte Aswin.

Eine weitere Herausforderung sei, dass manchmal Plastikmüll die Netze verstopfe. Das verlangsame das Abfließen von Wasser und erhöhe die Gefahr von Überschwemmungen. Entlang einiger Straßen seien Abflussrohre mit Gittern versehen worden, die von Arbeitern häufig gesäubert würden, damit das Regenwasser schneller abfließe.