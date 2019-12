BERN (dpa) - Im Wankdorfstadion in Bern gewann Deutschland 1954 zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft - und künftig heißt die inzwischen neu gebaute Spielstätte der Young Boys Bern auch wieder so.



Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird das Stade de Suisse zur Saison 2020/2021 in Stadion Wankdorf umbenannt. Die Young Boys (YB) sind dafür eine auf zunächst fünf Jahre angelegte Stadionpartnerschaft mit einem Schweizer Biotechnologie-Unternehmen eingegangen. «Besonders freut es uns, dass der langjährige Wunsch der YB-Fans, den Namen Wankdorf in der Stadionbezeichnung wiederzufinden, erfüllt werden kann», sagte Hanspeter Kienberger, Präsident des YB-Verwaltungsrates, laut einer Mitteilung.

Das Wankdorfstadion, in dem Deutschland 1954 mit einem 3:2-Sieg gegen Ungarn zum ersten Mal Fußball-Weltmeister wurde, wurde im August 2001 abgerissen und durch das Stade de Suisse ersetzt. Das alte Wankdorfstadion war zuvor mehr als 70 Jahre lang Spielstätte der Young Boys Bern. Neben dem WM-Finale 1954 war es auch Austragungsort der Endspiele um den Europapokal der Landesmeister 1961 und den Europacup der Pokalsieger 1989.