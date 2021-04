Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.21

PHANG-NGA: Das Ministerium für Bodenschätze lässt die Stabilität der James-Bond-Insel in der Phang-nga-Bucht prüfen, nachdem mehrere ähnliche Felsformationen sowohl im Golf von Thailand als auch in der Andamanensee zusammengebrochen sind.

Laut dem stellvertretenden Generaldirektor Montri Lueng-ingkasoot sind die meisten Felsformationen im südlichen Thailand stark erosionsgefährdet, und viele von ihnen wurden bereits von Unwettern erodiert. Das beeinträchtigt die Sicherheit der Touristen. Aufgrund der Struktur von James Bond Island und der Risikofaktoren besteht die Gefahr, dass ein Teil der Formation einstürzen kann. Eine detaillierte Bewertung der strukturellen Lebensfähigkeit der Felsen hatte es bisher nicht gegeben. Eine Untersuchung wird im April und Mai stattfinden.

Eine große Felsformation in der Nähe der Koh Talu im Nationalpark Hat Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi in der Provinz Krabi brach aufgrund von starken Winden und hohem Seegang in zwei Teile. Eine andere Formation stürzte im Februar am Prasat Hin Pun Yod auf der Insel Khao Yai im Nationalpark Mu Koh Phetra in der Provinz Satun ein. Der Nationalpark musste vorübergehend für Touristen geschlossen werden.