WARSCHAU (dpa) - Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, sieht keine Gefahr, dass die Europäische Union im Umgang mit dem Iran auseinanderdriftet. «Europa ist in der Iran-Frage nicht gespalten», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei der umstrittenen Nahost-Konferenz in Warschau. Man stehe gemeinsam zu dem Atomabkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe, aus dem die USA ausgestiegen sind. Annen führt in Warschau die deutsche Delegation an, weil Außenminister Heiko Maas auf eine Teilnahme verzichtet hat.

Die 28 EU-Staaten hatten sich erst letzte Woche einstimmig zu dem Atomabkommen bekannt, das auf wirtschaftliche Anreize setzt, um die militärische Nutzung des iranischen Atomprogramms zu verhindern. Die USA halten die Einmischung Teherans in regionale Konflikte wie in Syrien und im Jemen für Terrorismus, den sie über Sanktionen einzudämmen versuchen.

Die Vereinigten Staaten und Polen haben Vertreter aus 60 Ländern nach Warschau eingeladen, um über Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu reden. Kritiker befürchten, dass sich das Treffen gegen den Iran richtet, der nicht eingeladen wurde. Mehrere westeuropäische haben wie Deutschland keine Außenminister geschickt. Irans Erzfeind Israel ist dagegen hochrangig mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vertreten, der am Mittwochabend beim Auftakt-Abendessen neben den Außenministern der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains sowie dem saudischen Staatssekretär Adel al-Dschubair redete.