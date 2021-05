Von: Björn Jahner | 30.05.21

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das Arbeitsministerium gab bekannt, dass Angestellte aus der Eventbranche, deren Unternehmen wegen der Covid-19-Krise ihren Betrieb aussetzen müssen, Anrecht auf Entschädigung aus dem Sozial­versicherungsfonds haben.

Arbeitsminister Suchart Chomklin wies in den Medien auf die Existenzsorgen unter den Betreibern von Veranstaltungsbetrieben hin, da die Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen jeglicher Art bis auf Weiteres verboten ist. Da sie aufgrund der Maßnahmen zur Covid-19-Bekämpfung der Regierung zur Aussetzung ihres Betriebs gezwungen sind, können sie die Lohnkosten für ihre Mitarbeiter nicht mehr allein tragen. Premierminis­ter Prayut Chan-o-cha hatte deshalb das Sozialversicherungsamt zur Gesetzesprüfung aufgefordert, um herauszufinden, ob Angestellte aus der Eventbranche für die staatliche Entschädigung berechtigt sind, was zwischenzeitlich bestätigt wurde. Zwischenzeitlich rief die Event Management Association die Regierung zur Unterstützung der brachliegenden Branche auf. Sie fordert eine staatliche Bezuschussung in Höhe von 50 Prozent bei den Monatsgehältern für einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten oder bis die Geschäfte wieder normal laufen, sowie einen Zahlungsaufschub der Sozial­versicherungsbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für sechs Monate.