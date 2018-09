Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.18

BANGKOK: Die Staatsbank schafft den traditionellen Bankfeiertag am 1. Juli ab nächstes Jahr ab.



Die Zentralbank verweist auf technologische Fortschritte, die Finanzinstitute nicht mehr dazu zwingen, den Betrieb für einen Tag einzustellen. Der Bankfeiertag wurde vor Jahrzehnten beschlossen, weil die Banken die Zinsen berechnen und die Transaktionen des letzten Jahres jeden 30. Juni überprüfen mussten. Damals, als alles mit der Hand gemacht wurde, arbeiteten die Mitarbeiter bis spät in die Nacht, so dass jede Bank bereit war, ihnen den nächsten Tag frei zu geben. „Alle am System Beteiligten mussten die ganze Nacht aufbleiben“, sagte die Vizepräsidentin der Bangkok Bank, Decha Tulanun, am Mittwoch. „Aber jetzt ist alles um 21 Uhr erledigt."