Staatsbank senkt Leitzins auf 1,25 Prozent

Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.19

Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Bank of Thasiland. Foto: The Nation

BANGKOK: Der geldpolitische Ausschuss der Bank von Thailand hat am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent gesenkt.

Es ist die zweite Leitzinssenkung in diesem Jahr nach einer Reduzierung auf 1,5 Prozent im August, der ersten Senkung seit vier Jahren. In der Ausschusssitzung stimmten fünf Mitglieder für die Kürzung und zwei für die Beibehaltung des derzeitigen Satzes. Der Internationale Währungsfonds hatte zuvor erklärt, Thailand könne mit der Senkung seines Zinssatzes und mit seiner Fiskalmacht mehr für die Infrastruktur tun in Zeiten des globalen Wirtschaftsabschwungs, der durch den Handelskrieg zwischen den USA und China herbeigeführt wurde.