Von: Björn Jahner | 16.04.22

BANGKOK: In den ersten vier Tagen der diesjährigen Songkran-Feiertage (11. bis 17. April 2022) nutzten insgesamt 169.208 Menschen die Züge der State Railway of Thailand (SRT) und übertrafen damit die SRT-Prognosen zur Passagierauslastung der Züge um mehr als 3 Prozent.

Die SRT hat 184 normale Züge und 13 zusätzliche Expresszüge pro Tag auf den Hauptstrecken eingesetzt, womit sie ihre Kapazität auf 100.000 Fahrgäste pro Tag erhöht hat, teilte der Direktor des SRT Public Relations Center Ekarat Sriarayanphong der Presse mit.

Die Fahrgastzahlen der SRT zeigen jedoch ebenfalls auf, dass dieses Jahr an Songkran auch auffallend viele Menschen aus den Provinzen nach Bangkok gereist sind. In den ersten vier Tagen der Songkran-Feiertage reisten 72.774 Fahrgäste mit dem Zug in die Hauptstadt, 96.434 reisten mit dem Zug von Bangkok in andere Provinzen.

Die meisten Zugfahrgäste wurden mit 54.097 Personen auf der Südbahn verzeichnet, gefolgt von den Nordostbahn mit 45.621 Fahrgästen und der Nordbahn mit 37.332 Passagieren.

„In den ersten vier Tagen lag die Zahl der Zugfahrgäste leicht [3,03 Prozent] über unserer Prognose für den Songkran-Feiertage in diesem Jahr“, so Khun Ekarat. Er fügte hinzu, dass die SRT damit rechnet, dass im Zeitraum vom 15. bis 17. April [Donnerstag bis Sonntag] etwa 40.000 Fahrgäste pro Tag befördert werden.

Alle Fahrgäste müssen eine Temperaturkontrolle absolvieren und per QR-Code-Scan einchecken, bevor sie in den Zug einsteigen. Es gilt die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und der Verkauf sowie Konsum alkoholischer Getränke in den Zügen ist verboten.

„Alle Zugführer, Zugbegleiter und Bahnhofsmitarbeiter müssen einen Alkohol- und Drogentest absolvieren, bevor sie ihren Dienst antreten können“, betonte Khun Ekarat.