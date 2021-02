Staatsanwalt ermittelt gegen ehemaligen Bankangestellten

UPDATE - PATTAYA: Gegen den ehemaligen stellvertretenden Manager einer örtlichen Bankfiliale*, der beschuldigt wird, hunderte Anleger, hauptsächlich Ausländer zusammen mit ihren thailändischen Ehefrauen, betrogen zu haben (DER FARANG berichtete), hat zwischenzeitlich die Staatsanwaltschaft Pattaya ihre Ermittlungen aufgenommen.

Der Beschuldigte versprach den Bankkunden für Geldanlagen 3,5 Prozent Zinsen – pro Monat. Der außergewöhnlich hohe Zinssatz lockte Hunderte Menschen an, die von den großzügigen Konditionen profitieren wollten und mehrere Millionen Baht investiert haben.

Am Dienstag trafen sich mehrere Opfer mit Staatsanwalt Sakda Klairomsai und Pattayas Polizeichef Pisit Poonsarp im Büro der Staatsanwaltschaft von Pattaya. Bereits im Vorfeld hatte Polizeioberst Pisit angekündigt, die Opfer in dem Fall so gut wie möglich zu unterstützen.

Staatsanwalt Sakda Klairomsai informierte die Presse, dass die Bankleitung bereits eine Klage und Strafanzeige eingereicht hat, um den Verdächtigen wegen mutmaßlichen Diebstahls zu verhaften.

* Der Name und Standort der Bank sind der Redaktion bekannt.