Transport Co setzt den interprovinziellen Busverkehr aus. Foto: The Transport Co., Ltd.

BANGKOK: Als Reaktion auf die landesweite Ausgangssperre von 22 bis 4 Uhr hat das staatliche Busunternehmen Transport Co. alle Verbindungen zwischen den Provinzen bis auf Weiteres eingestellt. Die Busse verkehrten auf weiten Strecken hauptsächlich nachts.

Das Unternehmen hat Fahrgäste, die bereits im Voraus Tickets gekauft haben, aufgefordert, entweder eine Rückerstattung zu beantragen oder ihre Reise über die Website des Unternehmens (The Transport Co., Ltd.) zu verschieben. Gütertransportdienste werden aber weiterhin täglich von 5 bis 21.30 Uhr ausgeführt. Die meisten mit Transport Co. arbeitenden Busunternehmen bieten ebenfalls keine Dienste mehr an. Fahrten von mehr als 300 Kilometern werden jedoch weiterhin zwischen 5 und 11 Uhr, Reisen von weniger als 300 Kilometern zwischen 5 und 16 Uhr angeboten. In den letzten Wochen ist die Zahl der Busfahrgäste um 90 Prozent gesunken. Das hat dazu geführt, dass weniger als 10 Prozent der Busse noch zwischen den Provinzen fahren.