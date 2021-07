Staatliche Busse erfüllen SHA-Standard

BANGKOK: Das staatliche Busunternehmen The Transport Co., Ltd. wurde von der „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) mit dem SHA-Siegel ausgezeichnet.

Mit dem staatlichen Hygienesiegel werden Unternehmen der Tourismusbranche ausgezeichnet, die alle Covid-19-Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der SHA und des Thailändischen Ministeriums für öffentliche Gesundheit erfüllen. Darunter befinden sich Airlines, Hotels, Restaurants, Touristenattraktionen und viele weitere Branchen. Die SHA-Zertifizierung wurde im Jahr 2020 als Antwort auf die Coronavirus-Pandemie eingeführt. Es soll die Sicherheit ausländischer Besucher Thailands in Covid-19-Zeiten sicherstellen und das Vertrauen der Touristen in das Königreich als ein sicheres Urlaubsziel stärken.