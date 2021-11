St.-Martin-Feier mit Laternenumzug

Von: Björn Jahner | 06.11.21

BANGKOK: Die evangelische Gemeinde und katholische Gemeinde deutscher Sprache in Bangkok veranstalten am Samstag, 6. November um 17.00 Uhr ein ökumenisches St. Martinsfest mit Martinsliedersingen (im Freien) und Laternenumzug im Garten des evangelischen Gemeindehauses in Bangkok.

Alle Kinder und Eltern werden gebeten, ihre Martinslaternen für den Umzug mitzubringen. Im Anschluss erfolgt ein gemütliches Beisammensein im idyllischen Garten des evangelischen gemeindehauses. Es gibt frisch gegrillte Würste mit Kartoffelsalat.

Parkmöglichkeiten sind nur in sehr begrenztem Umfang in der Soi Krai Si vorhanden. Weitere Informationen erfahren Sie online bei der evangelischen und katholischen gemeinde.

Evangelisches Gemeindehaus, 125/1 Soi Sitthi Prasat, Rama IV, bangkok. MRT Lumpini (Google Maps).