Von: Björn Jahner | 09.06.23

PATTAYA: Klassik-Fans aufgepasst! Am kommenden Mittwoch, 14. Juni um 14.00 Uhr bietet sich in der Tiffany's Show Pattaya (Karte) an der Second Road die einzige Gelegenheit des Jahres, ein komplettes Orchester in Pattaya live zu hören.

Das SSMS Orchestra und Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra werden unter der hervorragenden Leitung von Maestro Yazaki und einem der führenden Cellisten Thailands, Ekachai Maskulrat, Don Quixote aufführen.

Don Quixote, Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters op. 35, ist eine Tondichtung von Richard Strauss für Solocello, Solobratsche und großes Orchester. Sie basiert auf dem Roman Don Quijote de la Mancha des spanischen Autors Miguel de Cervantes.

Tickets kosten 600 Baht pro Person (Studenten 100 Baht) und sind an der Konzertkasse erhältlich. Erfahren Sie mehr bei der Tiffany's Show Pattaya.