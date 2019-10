Von: Björn Jahner | 01.10.19

BANGKOK: Die Swiss Society Bangkok (SSB) richtet in Zusammenarbeit mit der SwissThai Chamber of Commerce (STCC) und dem Rotary Club Bangkok DACH am Mittwoch, 16. Oktober, 18.30 Uhr ein Dinner mit einem Vortrag über die Aktivitäten, Strategien und Herausforderungen der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) im InterContinental Bangkok, 973 Phloen Chit Road, aus.

Referentin des Abends ist Supranee Pongpat, Executive Director der TAT für die Märkte Europa, Afrika und Naher Osten. Moderiert wird der Abend von SSB-Vorstandsmitglied und Radiojournalistin Karin Wenger. Der Vortrag erfolgt auf Englisch. Im Teilnahmepreis von 700 Baht net. ist ein Drei-Gänge-Menü inklusive. Getränke müssen je nach Konsum bezahlt werden.

Anmeldung bis Montag, 14. Oktober per E-Mail. Infos: https://bit.ly/2m6Ubp3.