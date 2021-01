Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.21

BANGKOK: Die staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) will die für die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindung von Bangkok nach Rayong benötigten Grundstücke beschleunigt zur Verfügung stellen. Der Baubeginn der High-Speed-Strecke ist für dieses Jahr geplant.

Laut dem Eastern Economic Corridor (EEC) Policy Committee will die CP Group, die die Ausschreibung gewonnen hat, das Layout der Strecke mit den drei Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao bis nächsten Monat bestätigen. Die CP kritisiert, dass die Zugänge in einigen Bahnhöfen, wie Pattaya, Sri Racha und Chonburi, in Anbetracht der Bevölkerungsdichte nicht groß genug sind. Das könnte zu Verkehrsstaus führen.

CP muss viel Zeit für die Planung und die Anpassung von Baudetails aufwenden. Wenn die Anpassung des Layouts nicht abgeschlossen ist, kann der Bau für die erste Phase - Suvarnabhumi-U-Tapao - nicht rechtzeitig beginnen, selbst wenn das Land bis Oktober geliefert wird. Der Vertrag sieht vor, dass der Bau des Projekts innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Landlieferung abgeschlossen sein muss. Es wird erwartet, dass die Grundstücke für den zweiten Abschnitt Phya Thai-Don Mueang bis Oktober 2023 bereitstehen.

Ein Vertrag, der bis zum 20. Januar ausgearbeitet werden soll, wird detailliert aufführen, welche Grundstücke enteignet werden, wie viel die Eigentümer dafür bekommen und wann. Diejenigen, die die Entschädigung nicht akzeptieren, haben das Recht von der SRT eine weitere Untersuchung zu verlangen. Es wird erwartet, dass die Verhandlungen über die Grundstücke bis August abgeschlossen sein werden.