Von: Björn Jahner | 21.02.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die thailändische Staatsbahn (SRT) testet die erste batteriebetriebene Lokomotive auf ihre Betriebstauglichkeit und Sicherheit. Die staatliche Eisenbahngesellschaft will 50 weitere dieser Lokomotiven bestellen. Die batteriebetriebenen Loks solen künftig sowohl Personen- als auch Güterzüge befördern.

Die SRT testet die neue batteriebetriebene Lokomotive auf dem nationalen Schienennetz. Mit dem Testlauf soll ihre Leistungsfähigkeit bewertet werden. Die so genannte EV-Lokomotive hat bereits mit großem Erfolg Züge auf Hochbahnstrecken und Bahnsteigen des Krung Thep Aphiwat Central Terminal gezogen. Die nationale Eisenbahngesellschaft will diese Lokomotive in späteren Testphasen für den Transport von Personen- und Güterzügen einsetzen.

Ekkarat Sriarayanpong, Leiter der SRT-Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, sagte, dass die SRT zusammen mit dem King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang und Energy Absolute diese erste batteriebetriebene Lokomotive testet, die zur Verbesserung des Schienenverkehrs und der Energiesicherheit des Landes beitragen könnte.

Alle Züge der SRT, mit Ausnahme des neu eröffneten Nahverkehrszugs Red Line, werden mit dieselelektrischen Lokomotiven und Triebzügen betrieben.

Im Gegensatz zu anderen Elektrolokomotiven, die auf eine konstante Stromzufuhr angewiesen sind, kann diese batteriebetriebene Lokomotive auf einem nicht elektrifizierten Gleis betrieben werden. Dieses Modell verfügt außerdem über eine Schnelllademöglichkeit, mit der die Batterie in nur einer Stunde voll aufgeladen werden kann, sowie über eine Batteriewechselstation, mit der die Batterie in weniger als 10 Minuten ausgetauscht werden kann. Die Lokomotive kann mit einer einzigen Ladung bis zu 300 Kilometer weit fahren, wenn sie Waggons zieht.

Die Testlokomotive hat eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Die SRT will diese Lokomotive im Personenverkehr mit bis zu 100 Stundenkilometern und im Güterverkehr mit bis zu 70 Stundenkilometern einsetzen.

Es wird erwartet, dass die Betriebskosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Diesellokomotive um 40 bis 60 Prozent sinken werden.

Die SRT wird diese Lokomotive demnächst für den Transport von Güterzügen vom Lat Krabang Inland Container Depot zum Laem Chabang Hafen einsetzen, damit sie die Leistung und Sicherheit der Lok testen kann.

Die SRT plant, rund 50 batteriebetriebene Lokomotiven zu bestellen, wobei die ersten batteriebetriebenen Züge im Personenverkehr noch in diesem Jahr eingesetzt werden sollen.