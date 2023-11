SRT plant neues Gleisstück in Ayutthaya

Von: Björn Jahner | 14.11.23

AYUTTHAYA: Die thailändische Staatsbahn (SRT) will noch in diesem Monat einen Vertrag mit dem Bauunternehmen Boonchai Panich (1979) Co., Ltd. für den Bau eines 13,3 km langen Gleis-Abschnitts zwischen Ban Pho–Phra Kaeo in der Provinz Ayutthaya zu unterzeichnen. Diese neue Strecke wird integraler Bestandteil des chinesisch-thailändischen Eisenbahnprojekts von Bangkok nach Nong Khai sein.

Am Montag (13. November 2023) informierte der Gouverneur der SRT, Nirut Maneephan, über den aktuellen Stand dieses Abschnitts, für den ein Baubudget von 10,3 Mrd. Baht vorgesehen ist. Die SRT wartet derzeit auf einen Vertragsentwurf der Generalstaatsanwaltschaft (OAG), bevor mit dem Bau begonnen werden kann.

Nirut teilte mit, dass die Vertragsunterzeichnung mit der Boonchai Panich (1979) Co., Ltd. noch in diesem Monat erfolgen wird, gefolgt von den Baumaßnahmen. Parallel dazu wurde die Bewertung der Auswirkungen auf das kulturelle Erbe (Heritage Impact Assessment - HIA) für den Entwurf der Hochbahnstrecke am Bahnhof von Ayutthaya an neun interne Behörden und die UNESCO-Zentrale in Frankreich zur Genehmigung geschickt. Der Bahnhof liegt etwa zwei Kilometer von den historischen Stätten der Provinz entfernt.

Nirut erwähnte auch, dass der Abschnitt Bang Sue–Don Mueang derzeit zwischen der SRT und dem Auftragnehmer in Verhandlungen über eine Route steht, die sich mit der Hochgeschwindigkeitsstrecke Don Mueang–Suvarnabhumi–U-Tapao überschneidet. Die Lösung für dieses Problem wird dem Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO) vorgeschlagen, und die Entscheidungen sollen bis Ende des Jahres getroffen werden.

Um mögliche Verzögerungen zu verhindern, erwägt die SRT, den Bauauftrag für den Abschnitt selbst zu übernehmen. In Bezug auf die Finanzierung des Bahnbaus erklärte Nirut, dass die SRT darüber nachdenken müsse, ob sie Mittel aus dem thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitszugprojekt, der Don Mueang–Suvarnabhumi–U-Tapao-Hochgeschwindigkeitsbahn, oder einem vom Kabinett genehmigten Darlehen verwenden will.

Die SRT plant, dem Kabinett noch in diesem Jahr den Erwerb von Haushaltsmitteln vorzuschlagen. Nirut fügte hinzu, dass die erste Phase der thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke, der Abschnitt Bang Sue–Don Mueang, wie geplant im Jahr 2028 betriebsbereit sein wird. Das Gesamtbudget für das thailändisch-chinesische Hochgeschwindigkeitszugprojekt beläuft sich auf 179 Milliarden Baht und erstreckt sich über zwei Phasen, Bangkok–Nakhon Ratchasima und Nakhon Ratchasima–Nong Khai, mit einer Gesamtlänge von 606 km durch acht Provinzen.