Von: Björn Jahner | 18.08.23

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) plant die Gründung eines neuen Unternehmens für den Betrieb der Hochgeschwindigkeitsstrecken, die im Nordosten Thailands gebaut werden, um die Bahnverbindungen des Landes mit China auszubauen, so eine Quelle am Donnerstag (17. August 2023).

Die neue Gesellschaft wird ähnlich wie die SRT Electrified Train Co., Ltd. sein, die den Airport Rail Link und die Red Line der SRT in Bangkok betreibt.

Das Verkehrsministerium prüft derzeit eine mögliche Organisationsform für das neue Unternehmen, und die Studie wird voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen sein.

Der Plan sieht vor, dass das neue Unternehmen bald danach gegründet wird, so dass es rechtzeitig zum Transfer von Technologie und Wissen über Hochgeschwindigkeitszüge in 11 spezifischen Bereichen durch China an thailändisches Personal, der gegen Ende des nächsten Jahres erwartet wird, gegründet werden kann, so die Quelle.

Die SRT teilte am Donnerstag mit, dass der Bau der 253 km langen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Bangkok und Nakhon Ratchasima im Nordosten Thailands um fast 24 Prozent vorangekommen sei.

Das Projekt kostet 179 Milliarden Baht. Mit dem Bau wurde 2017 begonnen, und in der ersten Phase des Projekts sollen ab 2027 Hochgeschwindigkeitszüge eingesetzt werden.

Der Bau eines 3,5 km langen Abschnitts zwischen den Bahnhöfen Klang Dong und Pang Asok in Nakhon Ratchasima wurde bereits abgeschlossen.



Der 11 km lange Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Sikhio und Kut Chik ist nach Angaben der SRT zu mehr als 98 Prozent fertiggestellt und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.



Die Bauarbeiten an den Abschnitten, die durch viele Gebiete von Saraburi und Nakhon Ratchasima führen – darunter Muak Lek, Kaeng Khoi und Lam Takhong – sind zwischen 29 und 61 Prozent vorangekommen.

Bei anderen Abschnitten sind die Bauarbeiten kaum vorangekommen. Dazu gehört der Bau eines Wartungszentrums für Hochgeschwindigkeitszüge in Ayutthayas Unterbezirk Chiang Rak Noi.