BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) wird landesweit 693 illegale Bahnübergänge schließen, nachdem letzte Woche in Chachoengsao ein Pickup von einem Güterzug erfasst worden war. Bei dem Unfall wurden acht Menschen getötet und drei verletzt.

Der Zusammenstoß ereignete sich an einem inoffiziellen Bahnübergang, der nicht mit einer Signalanlage ausgestattet ist. Von den 437 Unfällen mit Zugbeteiligung zwischen 2005 und 2021 ereigneten sich nach Angaben der SRT rund 44 Prozent an solchen Übergängen.

Der Direktor für Sicherheit und Instandhaltung der SRT, Tayakorn Chandrangsu, sagte gestern, dass es auf dem 4.000 Kilometer langen Schienennetz des Landes 2.697 Bahnübergänge gibt. Davon sind 2.004 offizielle Bahnübergänge, 693 dagegen nicht. Von den 693 Bahnübergängen, die geschlossen werden sollen, befinden sich 52 im Norden, 54 im Nordosten, 68 im Osten und 519 im Süden.

Er sagte, dass die Einheimischen nach wie vor die illegalen Übergänge nutzen, da sie in der Regel der bequemste und direkteste Weg sind, um an ihr Ziel zu gelangen.

Die SRT habe jede Provinz aufgefordert, Lösungen zu finden, um Unfälle an Bahnübergängen zu minimieren, aber das Ergebnis sei bestenfalls minimal, sagte er.

„Als die SRT einige dieser Übergänge schloss, um Unfälle zu vermeiden, protestierten die Anwohner dagegen. Dann wurden die Übergänge wieder geöffnet“, fügte er hinzu.

Er kündigte an, dass die SRT mehr Gehwege um ihr Schienennetz herum bauen werde, insbesondere in Gemeinden, die von Gleisen durchschnitten werden. Die SRT ermutigt die Menschen auch, die App „Crossing Application“ des Department of Rail Transport zu nutzen, über die sie Probleme mit örtlichen Bahnübergängen melden können.

„Wir streben außerdem an, dass es bei unserem zweigleisigen Ausbau und bei Hochgeschwindigkeitsstrecken weniger ebenerdige Übergänge gibt, um Unfälle zu vermeiden“, so Khun Tayakorn.