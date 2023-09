Von: Björn Jahner | 14.09.23

PHETCHABUN: Es wird erwartet, dass der Sri Thep Historical Park in der Provinz Phetchabun im südöstlichen Teil der Nordregion von Thailand nächste Woche als UNESCO-Welterbestätte anerkannt wird.

Phanombutr Chantharachote, Generaldirektor der Abteilung für Schöne Künste, gab bekannt, dass er einen Bericht von einer thailändischen Delegation für die 45. erweiterte Sitzung des Welterbekomitees erhalten habe, die in Riad, Saudi-Arabien, stattfindet.

Dem Bericht zufolge wird die Nominierung des Sri Thep Historical Park als Welterbestätte voraussichtlich am kommenden Montagabend (18. September 2023) oder Dienstagmorgen (19. September 2023) geprüft werden, sagte Phanombutr am Mittwoch (13. September 2023).

Er sei zuversichtlich, dass der Park, der als kulturelles Erbe nominiert wurde, als UNESCO-Welterbestätte zertifiziert werde, da er die von der UNESCO festgelegten Kriterien erfülle.

Der Sri Thep Historical Park umfasst die antike Stadt Sri Thep sowie die archäologischen Stätten Khao Khlang Nok und Khao Thamorat.

„Wir warten nur noch auf die offizielle Anerkennung durch die UNESCO. Die Thais sind gespannt auf die Nachricht, denn sie warten schon seit 31 Jahren darauf, dass eine historische Stätte in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wird“, betonte er.

Die letzte von der UNESCO 1992 anerkannte Stätte war die archäologische Stätte Ban Chiang in Udon Thani in der Nordostregion von Thailand. Zwei weitere Weltkulturerbestätten in der Kategorie Kultur sind der Sukhothai Historical Park im unteren Norden und der Ayutthaya Historical Park in der Zentralebene des Landes.

Im Sri Thep Historical Park befinden sich historische Bauwerke, darunter ein Prang im Khmer-Stil, Thailands einziger pyramidenförmiger Hügel, Khao Klang Nok, und eine buddhistische Stupa namens Khao Klang Nai, die für ihr Flachrelief im Dvaravati-Stil und kleine Figuren um das Fundament des Bauwerks berühmt ist.

Die Stätte, die vor rund 1.700 Jahren erbaut wurde, ist sowohl für ihre kulturelle als auch für ihre historische Bedeutung bekannt und steht seit 1935 auf der Liste der nationalen archäologischen Stätten.