SRI RACHA: Mit dem Sri Racha Tiger Zoo hat nach 24 Jahren eine Touristenattraktionen, sowohl für Thais als auch für Ausländer, endgültig geschlossen. Das Management begründet die Schließung mit der Covid-19-Pandemie.

Das Management teilte mit, der Zoo in der Nähe der Touristenmetropole Pattaya habe seit dem Ausbruch der ersten Welle der Pandemie Anfang letzten Jahres alles versucht, Einnahmen zu erzielen, einschließlich des Verkaufs von Straßenessen und dem freien Eintritt für Besucher, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die etwa 5.000 Tiere des Zoos, darunter Tiger, Krokodile, Kamele, Elefanten, Pferde und Hirsche, sollen in ein neues Zuhause umziehen, auf ein Gelände, das dem Unternehmen gehört.

Im Mai bot der Zoo elf Elefanten zum Verkauf an, für drei Millionen Baht pro Stück, aber das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation verbot den Verkauf geschützter Tiere und verwies auf die CITES-Konvention sowie auf das thailändische Tierschutzgesetz. Danach können geschützte Tiere nur zwischen Zoos oder für Forschung und Vermehrung mit Genehmigung abgegeben werden. Auf die Frage, ob der Zoo den Betrieb wieder aufnehmen werde, sagte das Management, dass es die Zukunft nicht vorhersagen könne. Es deutete aber an, dass es nach der Pandemie bereit sei, auf Vorschläge von Investoren zu hören. Der Zoo wurde offiziell am 23. April 1997 eröffnet, von Maitri Temsiripong, einem ehemaligen Schweine- und Krokodilzüchter. In seiner Blütezeit zählte der Zoo 1,5 Millionen Touristen pro Jahr, hauptsächlich Chinesen, Inder, Vietnamesen, Indonesier und Russen. Der Zoo war ein Zentrum für die Zucht von bengalischen Tigern.

Im Jahr 2004 kritisierte das Animal Welfare Institute, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, dass der Zoo Tiger und Elefanten in Zirkusshows einsetzt. Der Zoo geriet weiter ins Visier, weil er etwa 100 Tiger an einen chinesischen Zoo geliefert hatte. Im Jahr 2016 berichtete die in London ansässige Organisation World Animal Protection, die Tiger seien in schlechtem Zustand und die Tigerjungen würden nur zwei bis drei Wochen nach der Geburt von ihren Müttern getrennt.