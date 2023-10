Von: Björn Jahner | 20.10.23

BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich bei einem erfolgreichen Treffen in Peking am Donnerstag (19. Oktober 2023) darauf geeinigt, die Beziehungen zwischen ihren Ländern in vier Bereichen zu stärken, teilte die thailändische Regierung mit.

Die wirtschaftliche, touristische, sicherheitspolitische und multilaterale Zusammenarbeit zwischen Thailand und China werde im nächsten Jahr verstärkt werden, fasste der Sprecher des Büros des Premierministers, Chai Watcharong, die Ergebnisse des Treffens vom Donnerstag zusammen.

Srettha lud Xi auch zu einem Besuch in Thailand ein.

Der Sprecher führte die vier wichtigsten Ergebnisse des Treffens zwischen Srettha und Xi wie folgt auf:

1. Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Beide Seiten erkannten an, dass die weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen, einschließlich der Konjunkturabschwächung und der geopolitischen Spannungen, die Volkswirtschaften beider Länder beeinträchtigt haben. Sie erklärten sich zur Zusammenarbeit bereit, um die Bereitschaft zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu erhöhen. Thailand hob auch die Bedeutung chinesischer Investoren hervor und begrüßte ihre Beiträge zu verschiedenen Sektoren, insbesondere in Zielbranchen wie Elektrofahrzeuge, Batterien, Halbleiter, saubere Energie und Industrien, die mit dem thailändischen BCG-Wirtschaftsmodell zusammenhängen. China war im vergangenen Jahr der wichtigste ausländische Investor in Thailand. Xi erklärte gegenüber Srettha, dass chinesische Investoren an thailändischen Megaprojekten interessiert seien.

Ein geplantes Landbrückenprojekt, das den Golf von Thailand mit der Andamanensee verbinden soll, würde chinesische Investitionen in das thailändische Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen anregen und der thailändischen Wirtschaft über 1 Billion Baht zuführen, so Srettha.

2. Zusammenarbeit im Tourismus

Srettha betonte, dass die Tourismuspolitik das Potenzial für rasche Vorteile für Thailand bietet. Die Regierung hat bereits eine vorübergehende Befreiung von der Visumpflicht für chinesische Staatsangehörige eingeführt, um den Tourismus zu fördern und den Reiseverkehr zwischen den beiden Ländern zu erleichtern.

Srettha drückte unterdessen sein Beileid über den Amoklauf am 3. Oktober 2023 im Einkaufszentrum Siam Paragon aus, bei der eine chinesische Touristin unter den drei getöteten Personen war.

Bei einem separaten Treffen mit dem chinesischen Premierminister Li Qiang sagte Srettha, dass Thailand eine dauerhafte Visumbefreiung für chinesische Reisende in Betracht ziehe.

3. Sicherheitspolitische Zusammenarbeit

Beide Länder bekräftigten ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, die die Wirtschaftstätigkeit in Thailands Nachbarländern beeinträchtigt. Sie vereinbarten, gemeinsam gegen Cyberkriminalität, Callcenter-Betrug, Menschen- und Drogenhandel vorzugehen. Die Staats- und Regierungschefs erörterten auch die Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen für ausländische Touristen und schlugen gegenseitige Ausnahmen von den Sicherheitskontrollen vor.

4. Multilaterale Zusammenarbeit

Thailand und China erörterten die gegenseitige Unterstützung in internationalen Foren, einschließlich der Mekong-Lancang-Kooperation (MLC), der ASEAN-China-Kooperation und der Zusammenarbeit innerhalb der Vereinten Nationen zur Förderung der regionalen und globalen Entwicklung.

Beide Staatsoberhäupter bekräftigten, dass China und Thailand nicht nur Nachbarn, sondern wie Geschwister seien, mit engen wirtschaftlichen, kulturellen und diplomatischen Beziehungen. Sie freuten sich auch auf die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen im Jahr 2025.