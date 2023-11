Von: Björn Jahner | 05.11.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin begab sich am Samstag (4. November 2023) auf einen Inspektionsbesuch zum Tiefseehafen von Laem Chabang in der Ostküstenprovinz Chonburi. Ziel des Besuchs war die Beschleunigung der Fortschritte in der Phase 3 des Entwicklungsprojekts, um das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Srettha, der gleichzeitig das Amt des Finanzministers bekleidet, erhielt eine umfassende Präsentation über die laufenden Entwicklungsarbeiten und nahm an Gesprächen teil, um die Leistungsfähigkeit des Hafens von Laem Chabang bei der Bewältigung von Schwertransporten von Industriegütern zu bewerten.

Im Jahr 2023 untermauerte der Hafen von Laem Chabang seine Erfolgsbilanz, indem er 11.700 Frachtschiffe abfertigte, eine Frachtmenge von 94,11 Tonnen bewältigte und insgesamt 8,67 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Units) umschlug. Zudem erfolgte der Umschlag von 1,5 Millionen Fahrzeugen, wobei der Anteil der Importe und Exporte nahezu ausgeglichen bei 49,8 und 50,2 Prozent lag.

Foto: The Nation

Die laufende Phase 3 des Entwicklungsprojekts für den Hafen von Laem Chabang ist eine Schlüsselkomponente des Hafenausbaus und beinhaltet bedeutende Verbesserungen der Infrastruktur, darunter Straßen-, Schienen- und Seeverkehrssysteme. Die Maßnahmen sollen die Kapazität des Hafens erhöhen und das künftige Wachstum unterstützen. Ziel ist es, den Hafen von Laem Chabang zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in der Region zu entwickeln.

Premierminister Srettha erklärte, dass das Entwicklungsprojekt Phase 3 den Bau von Tiefwasserliegeplätzen für Schiffe einschließt. Zu den geplanten Maßnahmen gehören außerdem die Einrichtung eines SRTO-Frachtumschlagzentrums im Hafen, der Bau eines Containerliegeplatzes an Land (Liegeplatz A) und die Umsetzung von Infrastrukturverbesserungen zur Lösung von Verkehrsproblemen im Hafen. Ein nahtloses und effizientes Verkehrsnetz innerhalb des Hafengebiets von Laem Chabang wird ebenfalls angestrebt.

Foto: The Nation

Srettha betonte die Wichtigkeit, den Zeitplan für das Projekt einzuhalten, und betonte, dass das Verkehrsministerium die Entwicklungsarbeiten der Phase 3 beschleunigen müsse.

„Dies ist von entscheidender Bedeutung, um Investoren, die Interesse an Thailand haben, Zuversicht und Vertrauen zu schenken“, erklärte der Premierminister.

Darüber hinaus würdigte er die Anstrengungen der thailändischen Hafenbehörde bei der Erweiterung des Hafens, um große Kreuzfahrtschiffe aufnehmen zu können. Er äußerte, dass die Transformation in einen „intelligenten Hafen“ die Position von Bangkok als zentrale Drehscheibe für den Tourismus in Thailand stärken werde.