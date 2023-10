Von: Björn Jahner | 19.10.23

BANGKOK: Die rosa Socken, die Premierminister Srettha Thavisin bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am 17. Oktober 2023 in Peking trug, haben in den russischen Medien große Aufmerksamkeit erregt.

Wie die russische Website Fishki berichtet, beschränkte sich der internationale „One Belt, One Road“-Gipfel in China nicht auf Diskussionen über Wirtschaftskrisen, militärische Konflikte und geopolitische Spannungen.

Stattdessen sorgten die zartrosa Socken, die der thailändische Premierminister Srettha Thavisin während seines Treffens mit Wladimir Putin trug, für Gesprächsstoff unter Nutzern sozialer Medien und Journalisten. Diese ungewöhnliche Modewahl könnte nun einen neuen Trend in der globalen politischen Mode setzen.

Die Wahl von Rosa für diesen Anlass war eine Abweichung von der traditionellen Kleidung bei offiziellen Anlässen. Die Meinungen zu diesem Thema sind gemischt. Einige, wie ein Korrespondent von RIA Novosti, der seit vielen Jahren in Bangkok lebt, sehen darin eine Abweichung von den üblichen Regeln für Geschäftskleidung ohne besondere kulturelle Bedeutung. Es ist möglich, dass Sretthas Hintergrund dabei eine Rolle spielte. Als eine der reichsten Personen des Landes hat er erst im August das Amt des Premierministers übernommen, nachdem er zuvor in der Wirtschaft tätig war. In solchen Kreisen sind gewagte Modeaussagen eher akzeptiert.

„Moskau 24“ zeigt hingegen, dass es nicht darum geht, Modetrends oder Barbie-Kostümen zu folgen. In Thailand wird jeder Wochentag mit einer bestimmten Farbe assoziiert, die als Glücksbringer gilt. Diese Praxis ist in der Religion und in historischen Legenden verwurzelt. Der Dienstag zum Beispiel wird mit dem Gott Mars (in Thailand Phra Angkhan genannt) in Verbindung gebracht, der mit rosa oder roter Haut dargestellt wird, ganz in Rot gekleidet ist und rote Blumen hinter dem Ohr trägt. Nach dieser Logik könnte der Premierminister am Mittwoch grüne Socken tragen, um Glück zu haben.