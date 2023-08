BANGKOK: Drei Monate nach der Parlamentswahl in Thailand ist der Immobilienmagnat Srettha Thavisin zum neuen Regierungschef gewählt worden. Der 60-Jährige von der Partei Pheu Thai erhielt am Dienstag die Mehrheit der Stimmen in beiden Kammern des nationalen Parlaments, des vom Volk gewählten Repräsentantenhauses und des vom Militär ernannten Senats.

Sretta war der einzige Kandidat. Er tritt die Nachfolge von Prayuth Chan-o-cha an. Der ehemalige General war seit 2014 an der Macht, als er die vorherige Pheu-Thai-Regierung durch einen Putsch stürzte.

Sretthas Wahl erfolgte wenige Stunden nach Rückkehr von Ex-Regierungschef Thaksin Shinawatra aus dem Exil. Die von Thaksin gegründete prodemokratische Pheu Thai, inzwischen die zweitgrößte Fraktion im Parlament, hat sich mit zehn anderen Parteien zusammengeschlossen.