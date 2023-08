Von: Björn Jahner | 25.08.23

BANGKOK: Thailands neuer Premierminister Srettha Thavisin lobte am Donnerstag (24. August 2023) den scheidenden Premierminister Prayut Chan-o-cha, der ihm während ihres „historischen Treffens“ eine Führung durch das Regierungsgebäude gab.

Srettha sagte, dass Prayut ihm Ratschläge gab, was zu tun sei, als er ihn nach seinen Wünschen für das Land vor seinem Ausscheiden aus dem Amt fragte.

„General Prayut ist sehr nett. Er nahm mich auch auf eine Tour durch das Regierungsgebäude mit“, sagte Srettha gegenüber Reportern im Hauptquartier der Pheu-Thai-Partei.

Er sagte, dass der scheidende Premierminister ihm auch das Büro des Premierministers gezeigt habe. „Aber er sagte mir, dass er eigentlich in einem kleinen Raum in der Nähe arbeitet. Ich habe nicht versucht, mich auf den Stuhl des Premierministers zu setzen.“

Srettha, ein Premierministerkandidat der Koalitionspartei Pheu Thai, erhielt am Dienstag (22. August 2023) in einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus die Mehrheit der Stimmen des Parlaments. Er erhielt 482 Stimmen von 750 Parlamentariern, bei 165 Gegenstimmen und 81 Enthaltungen.

Eine Zeremonie zur Entgegennahme des königlichen Befehls, der Sretthas Ernennung bestätigt, fand am Mittwoch im Hauptquartier der Pheu Thai statt.

Der neue Premierminister sagte am Donnerstag, dass Prayut ihm empfohlen habe, Vorsicht, Sorgfalt und Geduld walten zu lassen und dabei die drei Säulen des Landes – „Nation, Religion und Monarchie“ – zu beachten.

„Er hat mich auch gebeten, mich um einige gute politische Maßnahmen zu kümmern, die er begonnen hat. ...Jede [Politik], die es verdient, fortgesetzt zu werden, werden wir [Sretthas Regierung] tun“, teilte er Reportern mit.

„Er ist eine hochrangige Persönlichkeit, die Respekt verdient“, sagte Srettha über Prayut.

„Er sagte mir, dass dies das erste Mal in der Geschichte Thailands sei, dass sich zwei Premierminister persönlich getroffen und darüber gesprochen hätten, was für das Land getan werden könne. Für mich ist das eine gute Sache“, so Srettha.

Er räumte jedoch ein, dass es nicht einfach sein werde, die politischen Spaltungen des Landes nach einem Treffen zweier Premierminister, die die gegensätzlichen Seiten repräsentieren, schnell zu überwinden.

„Ich habe erfahren, dass General Prayut die Absicht hat, den Konflikt zu überwinden. Er ist aufrichtig besorgt um das Land. Wir werden versuchen, in Zukunft zusammenzuarbeiten“, sagte Srettha.

Die United Thai Nation Party, die Prayut als einen ihrer beiden Kandidaten für das Amt des Premierministers bei den Parlamentswahlen am 14. Mai nominiert hat, ist einer der Partner in der 11-Parteien-Koalition unter Führung von Pheu Thai. Prayut kündigte jedoch seinen Rückzug aus der Politik an und legte nach der Wahl alle seine Ämter in der United Thai Nation nieder.