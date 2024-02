Srettha feiert Sri Lankas Unabhängigkeit

Von: Björn Jahner | 05.02.24

BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin reiste am Sonntagmorgen (4. Februar 2024) eigens für die festlichen Ereignisse zum Unabhängigkeitstag Sri Lankas nach Colombo.

Die Veranstaltung fand auf dem Galle Face Green im Herzen der Hauptstadt statt und begann um 08.15 Uhr Ortszeit (Sri Lanka liegt eineinhalb Stunden hinter der Zeitzone von Thailand). Der Unabhängigkeitstag erinnert an die Befreiung Sri Lankas vom Vereinigten Königreich am 4. Februar 1948.

Premierminister Sretthas Teilnahme an den Feierlichkeiten als Gast von Präsident Ranil Wickremesinghe betonte die langjährigen und stabilen bilateralen Beziehungen zwischen Thailand und Sri Lanka. Beide Länder kooperieren seit langem in verschiedenen Bereichen, darunter Handel, Tourismus, Energieentwicklung und Fischerei-Technologie.

Nach Abschluss der feierlichen Zeremonie startete die thailändische Delegation um 10.00 Uhr Ortszeit vom internationalen Flughafen Bandaranaike in Colombo und kehrte zum Militärflughafen Don Mueang in Bangkok zurück. Die Reise markiert eine weitere Etappe in der engen Zusammenarbeit beider Länder und unterstreicht die Bedeutung der engen diplomatischen Beziehungen.