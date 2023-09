Foto: The Nation

BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin betonte, wie wichtig es sei, die Effizienz der thailändischen Flughäfen zu verbessern, um die Zahl der Touristenankünfte zu erhöhen, als er am Freitag (29. September 2023) bei der feierlichen Eröffnung des neuen Satellitenterminals am internationalen Flughafen Suvarnabhumi den Vorsitz führte.

Die Verbesserung der Effizienz der Flughäfen sei eine der kurzfristigen Maßnahmen seiner Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft, sagte er.

„Die Entwicklung von Flughäfen zur Bewältigung von Touristenströmen bringt nicht nur neue Möglichkeiten für Unternehmen, sondern trägt auch zur Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Menschen bei“, so Srettha.

Er bezeichnete den Tourismus als Thailands Haupteinnahmequelle und als wichtigen Wirtschaftsmotor. Von Januar bis Mitte September wurden über 19 Millionen ausländische Touristen in Thailand gezählt, was einem Anstieg von 270 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

„Das SAT-1-Terminal wird dazu beitragen, die Kapazität des Flughafens Suvarnabhumi zu erhöhen, um die Touristenankünfte das ganze Jahr über zu bewältigen, zusätzlich zu einer dritten Start- und Landebahn, die Mitte nächsten Jahres eröffnet werden soll“, sagte der Premierminister.

Foto: The Nation

Das neu eröffnete Satellitenterminal 1, auch SAT-1 genannt, ist für die Abfertigung von 15 Millionen Fluggästen pro Jahr ausgelegt, was einer Kapazitätssteigerung von 33 Prozent auf Bangkoks Hauptflughafen entspricht. Der Flughafen kann nun bis zu 60 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen, bisher waren es 45 Millionen.

Bei der Eröffnungszeremonie am Freitag erklärte Srettha den teilnehmenden Führungskräften der zuständigen staatlichen Behörden, dass die Kapazität und Effizienz des Flughafens erhöht werden müsse, um Thailands Potenzial als regionales Luftfahrtdrehkreuz und beliebtes Reiseziel zu verbessern. "Wir müssen den Touristen vom ersten Schritt auf thailändischen Boden bis zum letzten Schritt an Bord des Heimfluges Sicherheit geben. Wir müssen sie beeindrucken, damit sie wieder nach Thailand kommen“, betonte er.

Srettha wurde bei der Einweihung von SAT-1 von Verkehrsminister Suriya Juangroongruangkit und anderen hochrangigen Beamten der zuständigen Behörden begleitet.

SAT-1 ist mit dem Hauptterminal des Flughafens durch ein unterirdisches automatisches People-Mover-Zugsystem verbunden. Das Gebäude hat sechs Stockwerke, zwei davon unterirdisch, und eine Gesamtfläche von 251.400 Quadratmetern.

Das neue Terminal verfügt über 28 Flugzeugbuchten, davon acht für Code-F-Flugzeuge wie den doppelstöckigen Superjumbo A380 und 20 für Code-E-Flugzeuge wie die Boeing B747.

In der ersten Woche nach der Eröffnung wurden in SAT-1 täglich 14 Flüge von Thai AirAsia X und vier Flüge von Thai VietJet Air abgefertigt. Die Zahl der Flüge wird steigen, und weitere Fluggesellschaften werden das Terminal im Laufe des Jahres nutzen, so die Beamten.