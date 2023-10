Von: Björn Jahner | 23.10.23

BANGKOK: In nur zwei Monaten im Amt hat der thailändische Premierminister Srettha Thavisin die Rolle eines „Verkäufers“ übernommen, der um Investoren wirbt und Thailands südliches Megaprojekt „Land Bridge“ fördert, um Thailands strategische Ziele voranzubringen, wie Nation TV berichtet.

In einem Interview mit dem TV-Nachrichtenkanal von The Nation gab Srettha Einblicke in seine ersten beiden Monate im Amt. Er sagte, dass er in den vergangenen Monaten mit mehreren Staatsoberhäuptern der Nachbarländer zusammengetroffen sei. Die Treffen waren von großer Bedeutung, darunter auch seine Teilnahme an einer großen Versammlung der Vereinten Nationen Mitte September, wo er mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs sprach.

Einer seiner Schwerpunkte waren Gespräche mit Wirtschaftsführern über ausländische Investitionen in Thailand. Er hat Kambodscha, Singapur, Malaysia, Brunei und Hongkong besucht, wo er sich mit potenziellen Investoren zu Gesprächen traf.

Srettha sprach auch über seine Gespräche mit Chinas Präsident Xi Jinping, insbesondere über die Entwicklung der Basisinfrastruktur in der ASEAN-Region mit zukünftigen Infrastrukturverbindungen nach Europa und Afrika. Srettha betonte die Notwendigkeit, neue Projekte vorzuschlagen, insbesondere Hochgeschwindigkeitszüge von Laos nach Thailand, um die regionale Konnektivität zu erleichtern.

Er sprach auch über das thailändische Megaprojekt „Land Bridge“ im Süden des Landes, das Thailands strategische Lage erheblich verbessern könnte, um mehr ausländische Investoren anzuziehen, die ihre Produktionsstätten in das Land verlegen.

Der Premierminister sagte, dass in den Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der ASEAN verschiedene Themen angesprochen worden seien, von denen viele mit der Politik seiner Regierung zur Förderung von Investitionen und Beschäftigung übereinstimmten, die darauf abzielt, die thailändische Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren um mindestens 5 Prozent zu steigern.

Auf die Frage nach seinen bevorstehenden Auslandsbesuchen sagte Srettha, dass er am 30. Oktober 2023 Laos besuchen werde, gefolgt von einer Reise nach San Fransisco am 12. November 2023, um am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) teilzunehmen. Srettha hofft, mehr ausländische Investitionen nach Thailand zu holen.

In Bezug auf seinen Status als „Verkäufer“ betonte Srettha, dass die Aufrechterhaltung gleichberechtigter Beziehungen zu allen Ländern entscheidend sei. Sowohl das Kabinett als auch das Board of Investment (BoI) müssen umfassende Daten aufbereiten. Ein respektvoller und wertschätzender Dialog von beiden Seiten würde reibungslose Verhandlungen erleichtern, sagte er.

Auf die Frage nach dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas, insbesondere in Bezug auf Unterstützung und Garantien für thailändische Arbeitnehmer, erklärte Premierminister Srettha, dass Gespräche mit thailändischen Wirtschaftsgruppen, Handelskammern und Industrieverbänden stattgefunden hätten. Thailand habe Verständnis und Mitgefühl für den Verlust von Menschenleben und sei bereit, Hilfe zu leisten, sagte er. Dreißig thailändische Staatsangehörige sind bei dem Angriff der Hamas auf Israel ums Leben gekommen.

Hinsichtlich des Einsatzes privater Unterhändler, die bei den Gesprächen mit Wirtschaftsführern helfen und Garantien geben sollen, betonte Srettha, dass es sich bei der Befreiung der thailändischen Geiseln um eine heikle Angelegenheit handelt. Es gab mehrere Bemühungen im Hintergrund und zahlreiche Verhandlungen. Er sagte, dass Thailand einige thailändische Arbeiter zurückgebracht habe und dass viele weitere den Wunsch geäußert hätten, nach Hause zurückzukehren. Thailand ist entschlossen, die Bemühungen fortzusetzen und erwartet bis zum 23. Oktober 2023 Fortschritte, sagte er.