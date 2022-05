PATTAYA: Das Oceanbeat Electronic Music Festival meldet sich zurück und ist am Samstag, 7. Mai 2022 von 12.00 bis 23.00 Uhr wieder zu Gast am Bamboo Beach Pattaya in der Soi 16 in Naklua (Karte).

Am Nachmittag werden das erste Mal die Squid Games im Ladys Beach Volleyball und Badminton veranstaltet, es lohnt sich also, etwas früher zu kommen!

DJ Eddie Pay wird auch diesmal wieder für Eskalation auf der Tanzfläche sorgen. Foto: Tamara Mol





Fans elektronischer Tanzmusik dürfen sich auf Ibiza- und Tech-House-Sounds der Mixx Pattaya Resident DJs Eddie Pay und Matthew White sowie von vielen weiteren DJs und laszive Tänzerinnen in der schönsten Strandlocation der Stadt freuen.

Gefeiert und gechillt in der schönsten Beach-Location der Stadt wird bereits ab 12.00 Uhr mittags. Foto: Jahner



Lineup: Eddie Pay & Matthew White aka Pay & White, PatriZe, DJ Benz, Fluke, DJ Groovy T, DJ Knight, V, Amp 69, Shompoo.

Abgerundet wird die Party mit Feuershows am Strand. Foto: Jahner

Treibende Sounds, fette Bässe

Für eine volle Tanzfläche und Partyfeeling wird mit dem besten Soundsystem der Stadt, einer professionellen Lichtshow, lasziven Choreografien professioneller Tänzerinnen, atemberaubenden Feuershows und vielen weiteren Überraschungen gesorgt.

Gefeiert wird mit den Füßen im Sand unter freiem Sternenhimmel. Foto: Jahner

Nach der Feier am Strand findet eine gediegene Afterhour im Crystal Palace statt, die komplett neugestaltete House Area der Mixx Discotheque Pattaya am Hafen Bali Hai (Karte). Mehr erfahren Sie auf Facebook.